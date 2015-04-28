Автоматизация чистки дублей в файле ексель

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Завершен8 заявок242 просмотра

Столкнулся с проблемой дубликатов. Есть список фирм в екселе (40000). 20 столбцов с данными (по 1-й фирме в строке). Естественно некоторые фирмы дублируются, но в связи с тем что данные из разных источников некоторые различия в данных (в их полноте) есть. Поэтому стандартная чистка дубликатов не работает. Нужно решение проблемы для ручной чистки дубликатов. Как я это представляю. Программа (скрипт, макрос) просматривает файл ексель, При нахождении дубликатов в указаном столбце (к примеру по номеру телефона) выводит две формы для ручного сравнения и редактирования записей. Слева данные одной строки из файла справа с совпадением по указаному столбцу. Посередине кнопки для переноса из одной формы в другую для каждого поля.Возможность ручного редактирования. Кнопки удаления записи (две, для каждой формы). Кнопка пропустить и перейти к другому совпадению. По поводу формул для сравнения данных мне это не удобно по трудозатратам. Пример прилагаю. Указывайте вашу цену и задавайте вопросы.

10 лет назад
hronos1975
50 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wlbmv
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
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wlbmv
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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