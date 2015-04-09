Написать запрос к БД mySQL с несколькими условиями (пример внутри)

Примеры двух таблиц в файлах во вложении, а также подробное описание задания также в файле "Расчет average".

Нужно сделать запрос к БД или стандартными средствами SQL или же с помощью другого языка (нужен будет именно код запроса).

Две таблицы из этой БД можно скачать ниже (.CSV формат, разделитель точка с запятой), 560КВ