Создание и поддержка кампании в ЯД

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок177 просмотров

Есть готовая компания на старом сайте, нужна еще одна компания на новый сайт, 3 направления(туризм)

10 лет назад
yahve
Илья 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$90
30 дней
все быстро и в срок, всегда на связи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Илья более или менее разбирается в рекламе, поэтому работать с ним одно удовольствие. Дополнительная работа (изменение посадочных страниц для повышения конверсии) также была оплачена. И все в срок, так что рекомендую.

Заявки фрилансеров

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад