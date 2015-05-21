Настроить кампанию в Директ для магазина мебели

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка124 просмотра

Требуется настроить кампанию в Директе для магазина "Сафари мебель".

СЯ состит из 300 слов, нужно донабрать ещё 200.

Итого 500 ключей.

Требуется составление уникальных объявлений под каждый ключ (500 объявлений).

Региональная разбивака (Санкт-Петербург, ЛО, другие регионы).

Настройка кампании ретаргетинга.

10 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
5 дней
Задача выполнена успешно. Спасибо!
Все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад