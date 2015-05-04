Рекламная кампания в Яндекс и Google

По собранным мной ключам написать 500 объявлений. Объявления должны быть кликабельными. Требования-ключевик по возможности и в тексте и в объявлении,но без тупого повторения,объявление должно быть живым и вступать с пользователем в диалог. Прописать объявления в excel файлы Яндекса и Google и выгрузить в аккаунты.Как только РК пройдет модерацию-задание считается выполненным! Перед выгрузкой необходимо показать мне тексты.