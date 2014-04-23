Редизайн шапки сайта

Добрый день! Требуется придать шапке сайта более аккуратный вид, логотип сделать современнее, но без излишеств - лучше просто красивую надпись. Яркий дизайн не требуется, нужно чтобы все было опрятно и функционально. 3 блока преимущества будут ссылками на соответствующие разделы.

Последовательность восприятия должна быть такая:

логотип + описание деятельности магазина, потом преимущества, потом контакты.

По срокам - нужно сделать в ближайшее время, желательно сегодня.

Укажите пожалуйста стоимость.

Ссылка на макет:www.koliaski.ru/workspace/