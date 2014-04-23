Редизайн шапки сайта

Нарисовать дизайн сайта для компании, производящей и устанавливающей пластиковые окна. Цель: Привлечение клиентов. Яркий, сочный, зазывающий, в стиле лэндинг пейдж, при этом отражающий всю серьёзность компании и её многолетний опыт. Структура в приложении. Указывайте сроки и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется придать шапке сайта более аккуратный вид, логотип сделать современнее, но без излишеств - лучше просто красивую надпись. Яркий дизайн не требуется, нужно чтобы все было опрятно и функционально. 3 блока преимущества будут ссылками на соответствующие разделы.
Последовательность восприятия должна быть такая:
логотип + описание деятельности магазина, потом преимущества, потом контакты.
По срокам - нужно сделать в ближайшее время, желательно сегодня.
Укажите пожалуйста стоимость.
Ссылка на макет:www.koliaski.ru/workspace/
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