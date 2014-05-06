Дизайн интернет-магазина

Нужны все страницы, дизайн должен быть стильным, современным, ярким!
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Требуется разработка дизайна сайта универсального интернет-магазина. Имеется готовый логотип и согласованный прототип (скретч) сайта. Дизайн фиксированный. Задний фон белый или светлый. Дизайн должен смотреться цельным, спокойным, по-европейски стильным. Отрисовать нужно будет главную страницу, страницу каталога, карточку товара. Подробное ТЗ - выбранному исполнителю.
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