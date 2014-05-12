Дизайн сайта программы

Павел, спасибо за плодотворную работу. Очень ответственный исполнитель, всегда на связи! Дизайн выполнен быстро и качественно, все правки учтены и моментально переделаны. Порадовало, что Павел предлагал свои идеи и решения! Результат отличный! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.