Дизайн сайта программы

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки247 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы. Задание включает разработку дизайна главной страницы сайта и 4-х внутренних. Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным.

Требования к исполнителю:

1. Опыт создания качественного дизайна сайтов.

2. Наличие положительных отзывов по дизайну сайтов.

Оплата по факту или через безопасную сделку. Подробное ТЗ высылается по запросу.

Дизайн сайта
10 лет назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$300
6 дней
Павел, спасибо за плодотворную работу. Очень ответственный исполнитель, всегда на связи! Дизайн выполнен быстро и качественно, все правки учтены и моментально переделаны. Порадовало, что Павел предлагал свои идеи и решения! Результат отличный! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший и доброжелательный человек. Работать было в радость и приятно. Все четко)
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