Дизайн для сайта на битриксе

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки255 просмотров
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Нужен СОВРЕМЕННЫЙ дизайн для интернет-магазина на битриксе на ваше усмотрение.

То что есть сейчас - www.hdm-rostov.ru (там перейти на вкладку интернет-магазин).

Пишите сюда, в скайпе не отвечу!

Меню (каталога) нужно как на сайте www.220-volt.ru

Просьба присылать примеры и сроки.

10 лет назад
zavodkalinin
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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