Необходимо изготовление под ключ, с наполнением, сайта визитки. Тематика сайта IP телефония.
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Здравствуйте.
Надо красиво перерисовать дизайн сайта http://cleanin-g.ru/
Поменять тона.
Сделать оформление.
Поменять некоторые блоки местами.
Создать логотип.
Есть тех задание нарисованное от руки.
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