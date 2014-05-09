Нужен Вкусный дизайн шапки сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок1587 просмотров
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#1$50

Требуется изменить шапку для сайта. Предпочтения: Милималестичность, современность, usability, презентабельность. В светлых тонах, но не обязательно, если хорошо впишется в каталог. Шапка сайта это то, на что обращает клиент в первую очередь при попадании на сайт.

В Шапке должно присутствовать лого( в приложении), телефоны указанные на сайте, разделы Осетинские пироги,Салаты, Десерт, Напитки. И Доставка и оплата, Акции

Ссылка на сайт http://goo.gl/RWsmgd

10 лет назад
5078417
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
10 лет назад
#1
Отличный дизайн! Рекомендую
Участвовала в конкурсе на создание шапки для сайта. ТЗ было настолько точное, что не понадобилось ни одного дополнительного вопроса. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад
10 лет назад
#1
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