Нужен Вкусный дизайн шапки сайта

# 1 — $ 50

Требуется изменить шапку для сайта. Предпочтения: Милималестичность, современность, usability, презентабельность. В светлых тонах, но не обязательно, если хорошо впишется в каталог. Шапка сайта это то, на что обращает клиент в первую очередь при попадании на сайт.

В Шапке должно присутствовать лого( в приложении), телефоны указанные на сайте, разделы Осетинские пироги,Салаты, Десерт, Напитки. И Доставка и оплата, Акции

Ссылка на сайт http://goo.gl/RWsmgd