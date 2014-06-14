Макет сайта (химическая промышленность)

Рекомендую данного исполнителя! Всегда на связи, по части работы умудрилась угодить 4м людям (!). Не торопит со сроками, если случаются задержки со стороны заказчика (еще бы, пока все эти занятые 4 человека все согласуют, обсудят и сойдутся в чем-то). О задержках со своей стороны всегда предупреждает. Без проблем исправляет и меняет элементы дизайна по просьбе. Отвечает на все настырные вопросы. В качестве бонуса - перенос сайта на сервер заказчика. В общем, только положительные впечатления!