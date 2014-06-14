Макет сайта (химическая промышленность)

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок203 просмотра
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Нужно сделать макет сайта компании (главная страница + одну-две внутренние).

Пожалуйста, прежде чем откликнуться на проект, прочитайте техзадание, чтобы потом не возникло сложностей и недоразумений!

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10 лет назад
Heljee
Ольга 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$500
14 дней
Рекомендую данного исполнителя! Всегда на связи, по части работы умудрилась угодить 4м людям (!). Не торопит со сроками, если случаются задержки со стороны заказчика (еще бы, пока все эти занятые 4 человека все согласуют, обсудят и сойдутся в чем-то). О задержках со своей стороны всегда предупреждает. Без проблем исправляет и меняет элементы дизайна по просьбе. Отвечает на все настырные вопросы. В качестве бонуса - перенос сайта на сервер заказчика. В общем, только положительные впечатления!
Ольга - прекрасный человек и замечательный заказчик. Четко поставленная задача, оперативные пожелания, всегда на связи, всегда положительно настроена. Работа для такого заказчика приносить радость и полное удовлетворение. Рекомендую от всего сердца!
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