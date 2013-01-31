Для сайта https://decorateme.com/ нужно написать 5 статей, похожих на уже существующие. Конкретные темы сообщу фрилансеру, с которым буду работать. Однако, темы будут похожи на то, что уже есть на сайте (ландшафтный дизайн, цветы, интерьеры и т.д.). ...
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Есть сайт http://www.anvil8.com/ru/ Необходимо разработать новый дизайн по примеру http://bilberrry.com/ и http://sidigital.co/ Необходимые страницы: - portfolio - team - Contact us - homepage Контакты ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создание 3х email шаблонов для сайта https://www.anvil8.com/en/. Когда пользователь оставляет свой email на страницы https://www.anvil8.com/en/pricing/, то мы высылаем сообщение на почту. На данный момент это сообщение создается вручную и содержит только текст. Требуется разработать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо продвижение сайта IT компании (SEO, google adwords и т.д.) с целью генерации потенциальных клиентов (лидов). Основная аудитория - США, Европа, Австрали, Новая Зеландия. Сайт https://www.anvil8.com/ Интересует: 1) Какая конкретно информация ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт11 лет назад
О нас Мы - компания, занимающаяся аутсорсом и разработкой програмного обеспечения на python и django Что требуется Разработать дизайн посадочной страницы, с возможностью получить оценочноую стоимость проекта. Т.е. пользователь условно ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Нормальный формат требований: https://docs.google.com/document/d/1Zo4nMuHG7CgldOBA9FNjVUX_FxOK9RPRB9iM04HO7Ms/edit Дублирую описание по просьбе администрации. Цель: Написание текстов для сайта IT компании. Языки: русский, украинский, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад