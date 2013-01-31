anvil8

Зарубин anvil8

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Написать статьи

    Для сайта https://decorateme.com/ нужно написать 5 статей, похожих на уже существующие. Конкретные темы сообщу фрилансеру, с которым буду работать. Однако, темы будут похожи на то, что уже есть на сайте (ландшафтный дизайн, цветы, интерьеры и т.д.). ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание 3х email шаблонов

    Необходимо создание 3х email шаблонов для сайта https://www.anvil8.com/en/. Когда пользователь оставляет свой email на страницы https://www.anvil8.com/en/pricing/, то мы высылаем сообщение на почту. На данный момент это сообщение создается вручную и содержит только текст. Требуется разработать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение IT-аутсорсинговой компании

    Необходимо продвижение сайта IT компании (SEO, google adwords и т.д.) с целью генерации потенциальных клиентов (лидов). Основная аудитория - США, Европа, Австрали, Новая Зеландия. Сайт https://www.anvil8.com/ Интересует: 1) Какая конкретно информация ...

    Google Ads
    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн landing page и price wizard

    О нас Мы - компания, занимающаяся аутсорсом и разработкой програмного обеспечения на python и django Что требуется Разработать дизайн посадочной страницы, с возможностью получить оценочноую стоимость проекта. Т.е. пользователь условно ...

    DjangoPython
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент для сайта IT компании.

    $500

    Нормальный формат требований: https://docs.google.com/document/d/1Zo4nMuHG7CgldOBA9FNjVUX_FxOK9RPRB9iM04HO7Ms/edit Дублирую описание по просьбе администрации. Цель: Написание текстов для сайта IT компании. Языки: русский, украинский, ...

    BootstrapCSSDjangoFlaskJavaScript
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ulya_art
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Создание 3х email шаблонов
Все отлично
Спасибо.
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