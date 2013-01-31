Для сайта https://decorateme.com/ нужно написать 5 статей, похожих на уже существующие. Конкретные темы сообщу фрилансеру, с которым буду работать. Однако, темы будут похожи на то, что уже есть на сайте (ландшафтный дизайн, цветы, интерьеры и т.д.). ...