Дизайнеры сайтов в долгосрочное сотрудничество

Необходимо изготовление под ключ, с наполнением, сайта визитки. Тематика сайта IP телефония.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны хорошие и быстрые дизайнеры сайтов. Есть много заказчиков. Интересует долгосрочное сотрудничество
Условия сотрудничества:
1. Делаете несколько вариантов простых примерных вариантов дизайна на основе шаблонов.
2. После согласования с клиентом дорабатываете дизайн
3. Вы сами, напрямую будете общаться с клиентом
4. Оплата по проектно. Уровень оплаты зависит от сложности проекта. В среднем $30-100 за страницу
На данный момент в среднем 20 заказов в неделю. Мы работаем только с прямыми клиентами, без посредников
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