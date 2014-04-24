Дизайнеры сайтов в долгосрочное сотрудничество

Нужны хорошие и быстрые дизайнеры сайтов. Есть много заказчиков. Интересует долгосрочное сотрудничество

Условия сотрудничества:

1. Делаете несколько вариантов простых примерных вариантов дизайна на основе шаблонов.

2. После согласования с клиентом дорабатываете дизайн

3. Вы сами, напрямую будете общаться с клиентом

4. Оплата по проектно. Уровень оплаты зависит от сложности проекта. В среднем $30-100 за страницу

На данный момент в среднем 20 заказов в неделю. Мы работаем только с прямыми клиентами, без посредников