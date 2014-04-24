Создать дизайн главной и внутренних страниц

Создать дизайн и верстку работающего сайта YACEX.RU Подробная инструкция и задание - в прикрепленном файле и по ссылке [url=https://yadi.sk/d/tOkQYx76mBrPz]https://yadi.sk/d/tOkQYx76mBrPz[/url] Оплата по договоренности, не более 5000 р
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Здравствуйте! Нужно создать дизайн главной и вн. страниц.
Интернет-магазин органических продуктов.
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