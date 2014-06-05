Дизайн сайта типографии

$500
Дизайн сайтовЗавершен57 заявок340 просмотров
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Требуется разработка дизайна сайта для типографии.

Все стандартно, во главе - портфолио работ.

Просьба уточнять хотя бы вилку цен и сроки.

Дизайн сайта
10 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
RaCo_On
Алина 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$200
3 дня
Сотрудничеством очень довольны, большое спасибо, рекомендуем!
Приятно работать с профессионалом. За все время выполнения задачи не вокникло никаких недоразумений и недопониманий. ТЗ поставлено четко и ясно. Заказчик в общении приятен.
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