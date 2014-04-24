Анимашку и подкраску сайта.

$50
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки144 просмотра
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1. Прописать дискрипш. на каждую страницу. 2. Логотип анимашку. 3. Защитить страницы от копира. 4. Счётчики на страницы проставить!

10 лет назад
magnitstro
Михаил 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад