Разработать оформление портала по финансам

$100
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проект, описание его вышлю. Нужно оформить входную страницу (лендинг) и внутрянку. Есть список опций, примерное расположение. Цвета - синий, белый, желтый. Логотипа нет, нужно шрифтом поиграться.

10 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад