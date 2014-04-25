Небольшие доработки макетов

Есть дизайн-макет (PSD), который находится по этой ссылке: http://files.mail.ru/9F1B4943ED1E40BEA3E3FECF7524F89E

и некоторые комментарии от клиента:

- белый текст названий стран не читается (сделайте красным или синим) итого 2 варианта

- "дарим поездки" - должно быть очень крупно

- компас - точно не нужно использовать - прошлый век

- на симке телефонной флаг Франции :) нужно заменить на страну о которой говорим

- имидж билетов - пусть там будут авиа билеты (сейчас билеты в кино/театральные)

- фото рюкзака не должно залезать за края плашки

- остальное на бумаге (PDF в аттаче)

Необходимо оперативно внести правки.

Стоимость предлагайте в заявках.