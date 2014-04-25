Ищу порядочного дизайнера, который не пропадает и держит свое слово. Сайт тематики шубы. Надо начать сегодня. предоставить в 2_х вариантах, одно по нашим сценарием, второй по вашему (только главную страницу), после подтверждении главной страницы уже ...