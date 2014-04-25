Продуманный дизайн сайта + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок206 просмотров
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Дизайн брокерского сайта.

Должен быть продуман с точки зрения удобства использования пользователем и верстки, при изменении-добавлении элементов интерфейса.

Основной задачей является удобство управления в личном кабинете пользователя, настройки, вывод информации.

Отмечайтесь с портфолио.

По цене что бы определиться - надо сделать:

страницу авторизации

страницу регистрации

настройки пользователя

вывод графиков, информационная страница

Дизайн сайта
10 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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