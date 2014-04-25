Продуманный дизайн сайта + верстка

Для сайта строительной компании - http://agatlenstroi.ru/ - нужно сделать шапочку на тему металлоконструкций. Особого тз нет, пожелание заказчика - что нибудь связанное с металлоконструкциями, чтобы создавалось ощущение строительного сайта, компании занимающейся металлоконструкциями. Ну и, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн брокерского сайта.
Должен быть продуман с точки зрения удобства использования пользователем и верстки, при изменении-добавлении элементов интерфейса.
Основной задачей является удобство управления в личном кабинете пользователя, настройки, вывод информации.
Отмечайтесь с портфолио.
По цене что бы определиться - надо сделать:
страницу авторизации
страницу регистрации
настройки пользователя
вывод графиков, информационная страница
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