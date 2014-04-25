Шапка сайта для строительной компании

$50
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок2092 просмотра
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#1$50

Для сайта строительной компании - http://agatlenstroi.ru/ - нужно сделать шапочку на тему металлоконструкций. Особого тз нет, пожелание заказчика - что нибудь связанное с металлоконструкциями, чтобы создавалось ощущение строительного сайта, компании занимающейся металлоконструкциями. Ну и, если решите еще подкорректировать по лайту дизайн, - будем рады. С нетерпением будем ждать ваших вариантов.

10 лет назад
viavanna
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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