Шапка сайта для строительной компании

# 1 — $ 50

Для сайта строительной компании - http://agatlenstroi.ru/ - нужно сделать шапочку на тему металлоконструкций. Особого тз нет, пожелание заказчика - что нибудь связанное с металлоконструкциями, чтобы создавалось ощущение строительного сайта, компании занимающейся металлоконструкциями. Ну и, если решите еще подкорректировать по лайту дизайн, - будем рады. С нетерпением будем ждать ваших вариантов.