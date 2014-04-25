Переделать шаблон для blogspot

Добрый день! Неоходимо нарисовать и настроить вывод страницы 404 под joomla Шаблон сделан на warp 6 версии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо стандартный шаблон конструктора сайта на blogspot.com переделать со стандартного когда записи выводятся стандартно (Заголовок\Дата\описание и т.п.) переделать как : Каждая запись блога это фото с ссылкой на запись, ниже фото название записи. Аналог вобщем как выводятся видео на ютубе - см. скриншот
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