Дизайн (веб и мобильный)

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок189 просмотров
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Необходим редизайн уже имеющегося проекта.

есть спецификации и пример необходимого дизайна

задание может растянуться на весь май месяц поэтапно.

10 лет назад
PutanEdgar
Эдгар 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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