Нужно сверстать изменения в одностраничку

$10
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать изменения диза в одностраничку

Всё во вложении

Моментальная постоплата

ЯД, КИВИ, ВМ, Сбер, мастеркард, виза

Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
serovwdp
Валерий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Валерий качественно, аккуратно и в срок выполнил верстку. В онлайне постоянно. Весьма рекомендую к сотрудничеству
Все понравилось! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Нужен оригинальный нешаблонный дизайн

    $1000

    Добрый день. Компания создает и продает модули к интернет-магазинам на базе Magento. Модулей (продуктов) будет не много. Поэтому нужен дизайн не под обычный шаблонный каталог, а что-то более индивидуальное и привлекающее внимание. Чтобы было понятно, ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн внутренних страниц

    $50

    Добрый день! Необходим дизайн 6-7 внутренних страниц. Главная страница в PSD есть, необходимо к ней нарисовать внутренние страницы. Даю название раздела для внутренней страницы(соответственно, что будет на этой странице), а дизайнер уже сам должен нарисовать и ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шапка сайта для строительной компании

    $50

    Для сайта строительной компании - http://agatlenstroi.ru/ - нужно сделать шапочку на тему металлоконструкций. Особого тз нет, пожелание заказчика - что нибудь связанное с металлоконструкциями, чтобы создавалось ощущение строительного сайта, компании занимающейся металлоконструкциями. Ну и, ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $250

    Требуется редизайн сайта www.russianflower.ru. Мини тз: весь функционал, цветовая гамма, должно остаться прежним, нужно красивое оформление и компоновка. Работа через Безопасную сделку до полного утверждения макета дизайна.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продуманный дизайн сайта + верстка

    Дизайн брокерского сайта. Должен быть продуман с точки зрения удобства использования пользователем и верстки, при изменении-добавлении элементов интерфейса. Основной задачей является удобство управления в личном кабинете пользователя, настройки, вывод информации. Отмечайтесь с портфолио. По цене что бы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать шаблон для blogspot

    Необходимо стандартный шаблон конструктора сайта на blogspot.com переделать со стандартного когда записи выводятся стандартно (Заголовок\Дата\описание и т.п.) переделать как : Каждая запись блога это фото с ссылкой на запись, ниже фото название записи. Аналог вобщем ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Страница 404

    Добрый день! Неоходимо нарисовать и настроить вывод страницы 404 под joomla Шаблон сделан на warp 6 версии

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад