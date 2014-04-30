Разработка дизайна

Отличный исполнитель. Всё очень быстро и качественно. Было несколько правок, вносил без проблем и отрицаний и без какой-либо дополнительной стоимости. Так же внёс свои идеи по дизайну, что очень было к месту. Советую как добропорядочного дизайнера!