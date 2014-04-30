надо создать интернет магазин фото товаров и идея есть na joomle ili na wix
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Требуется разработка дизайна. Бриф прилагается. Требуется ответственный и грамотный дизайнер, который постоянно на связи и никуда не пропадает. Бюджет 150 у.е.
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