Дизайнер для стартапа образовательной тематики

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок227 просмотров
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В команду образовательного стартапа талантливый веб-дизайнер с креативным мышлением, со страстью к экспериментам, с рвением творить, с любовью относящийся к своему делу

Работы много, потребуется практически полное включение в проект.

Подробности — в личной переписке (большая просьба в откликах сразу указывать, почему заинтересовались данным предложением).

10 лет назад
giryaev
Денис 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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