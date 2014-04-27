Дизайнер для стартапа образовательной тематики

В команду образовательного стартапа талантливый веб-дизайнер с креативным мышлением, со страстью к экспериментам, с рвением творить, с любовью относящийся к своему делу

Работы много, потребуется практически полное включение в проект.

Подробности — в личной переписке (большая просьба в откликах сразу указывать, почему заинтересовались данным предложением).