Нужно сделать несколько страниц для cайта рекламного агентства.

Дизайн который нравится: http://vintage.com.ua/

Яркий, впечатляющие, динамичные и живые промо сайты.

На страницах нашего сайта представлены факты и статистика.

Для максимальной наглядности нужно отобразить эти данные с помощью инфографики.

ТЗ отправлю по запросу.

Заказ готова дать только профессионалам, которые знают как отобразить эту фразу с помощью инфографики:

«Уже в течении первых 15 дней в среднем 15% поисковых запросов попадают в ТОП10»

Также нужно будет сверстать нарисованный дизайн в соответствии со всеми современными требованиями (HTML5 + CSS3)

Для принятия решения о заказе макетов у Вас, пожалуйста покажите ссылки на ваши работы подобные моему запросу.

Спасибо.