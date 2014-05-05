Необходимо сделать редизайн шапки сайта http://www.artwall.ru с точки зрения юзабилити. "Шапка" в данном случае все, что находится до синего баннера со скидкой.

В новой версии необходимо убрать картинку слева от логотипа, добавить контакт - скайп, шапку сделать компактнее по высоте. Ориентиры качества - озон, улмарт.

Просьба в предложении сразу указывать цену и сроки, т.к. задача описана предельно ясно.