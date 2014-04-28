Сделать дизайн

profacademy.ru

1) Шапки сайта

2) Визуализации и формы обратной связи для всех направлений.

3) Ниже формы преимущества компании .

То есть нужно разработать только общий дизайн, а под каждое направление только подобрать картинку для визуализации.

В меню есть вкладка "курсы". Например: Курсы -> красота и здоровье -> парикмахерское искусство; визажное искусство; и т.д. Под кажое направление подобрать картинку.

Все в соответствии с макетом.