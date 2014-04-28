Дизайн лендинга для продажи одного товара.

$170
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется волшебник с опытом создания дизайна продающих одностраничных сайтов, направленных на продажу ОДНОГО товара. Если вы занимались созданием подобных дизайнов и вам есть, что показать, публикуйте в ответе ссылки на такие работы в своем портфолио.

Для кандидата важно понимание концепции продающих одностраничников.

Если ваши работы мне понравятся, будем сотрудничать.

Описание задачи:

- дизайн лендинга по продаже волшебных бигудей

- верстка созданного вами дизайна сайта

Основные требования:

- создание дизайна на основе готовой блок-схемы (прилагаю)

- создание дизайна на основе готового текста (после утверждения кандидатуры в личку)

- выполнить верстку сайта на основе созданного дизайна

- использование только качественного контента (изображения и видеоматериалы)

- приветствуется креативное видение поставленной задачи

Пояснение.

Блок-схема предназначена для четкого обозначения расположения блоков и последовательности элементов.

Приветствуются любые решения в плане дизайна, за исключением инициативы изменения структуры блок-схемы.

Творите, создавайте и добавляйте, выходить ЗА пределы структуры только разрешается!

Срок выполнения задачи не более 2-3 дней. Стоимость проекта неокончательная.

Дополнительные требования по оплате писать аргументированно в ответе.

Дизайн лендинга
10 лет назад
drmirinda
Виталий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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