Доделать дизайн сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка355 просмотров
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Нужно доделать дизайн новостного сайта т.к. исполнитель исчез не завершив работу.

Нужно доделать около 10 страниц, из которых половина однотипные. Есть несколько готовых страниц, шрифты, некоторые иконки.

Оплата - за каждую страницу, за всё сразу - на ваш выбор, можно через безопасную сделку. Подробности в личной переписке.

Дизайн сайта
10 лет назад
In-God-We-Trust
Валерий 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
phoenixbig
Виктор 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$25
5 дней
Всё как и договаривались
Всё супер, сотрудничеством оч. доволен. 10 баллов
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