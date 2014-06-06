Доделать дизайн сайта

Нужно доделать дизайн новостного сайта т.к. исполнитель исчез не завершив работу.

Нужно доделать около 10 страниц, из которых половина однотипные. Есть несколько готовых страниц, шрифты, некоторые иконки.

Оплата - за каждую страницу, за всё сразу - на ваш выбор, можно через безопасную сделку. Подробности в личной переписке.