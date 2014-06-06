Доделать дизайн сайта

Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок) Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже. Также можно область статьи разделать на ...
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Нужно доделать дизайн новостного сайта т.к. исполнитель исчез не завершив работу.
Нужно доделать около 10 страниц, из которых половина однотипные. Есть несколько готовых страниц, шрифты, некоторые иконки.
Оплата - за каждую страницу, за всё сразу - на ваш выбор, можно через безопасную сделку. Подробности в личной переписке.
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