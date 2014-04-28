Нарисовать дизайн для двух брендовых сайтов

Необходимо разработать дизайн 2-х сайтов. Тематика - велосипеды. Структура у сайтов будет одинаковой. Но дизайны должны быть разные. Уровень - http://www.cuberussia.ru/ Нужно сделать в таком же плоском стиле. Логотипы, фотографии отправлю исполнителю.

Прототипы и Приложение с более подробным заданием прикрепила. Буду благодарна, если в приложении к заявке вы прикрепите ссылку на похожие работы.