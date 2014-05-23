Дизайн сайта студии трикотажа

Андрей всегда на связи. Отвечает оперативно. Все работы по созданию макета проведены на отлично. Давал дельные советы и рекомендации, чем удивил. Вник в проект на все 200% и реально помог разрешить некоторые проблемы в области дизайна. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!