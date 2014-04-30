Нужно доделать дизайн новостного сайта т.к. исполнитель исчез не завершив работу. Нужно доделать около 10 страниц, из которых половина однотипные. Есть несколько готовых страниц, шрифты, некоторые иконки. Оплата - за каждую страницу, за всё сразу - ...
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Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина.
Схема макета в приложении.
Вопросы задавайте в личку.
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