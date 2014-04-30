Дизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок1757 просмотров
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#1$150

Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина.

Схема макета в приложении.

Вопросы задавайте в личку.

Дизайн сайта
10 лет назад
B3AKA3E
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
Stelsface
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#1
Очень НЕ РЕКОМЕНДУЮ иметь с ним дело. Крайне ненадежный человек. Подробнее о нашем "сотрудничестве" : Его работа в конкурсе понравилась больше всего. Перед закрытием конкурса связались , чтобы обсудить детали. У меня были маленькие замечания/просьбы по дизайну : доработать меню и нарисовать несколько кнопок. А также другим участником моего конкурса был предложен мобильный дизайн, и я спросил этого претендента "сможет ли он предложить такое?", на что был получен ответ "Конечно, всё сделаю, выберите меня,выберите меня и всё будет в лучшем виде, только выберите меня". Примерно такая интонация общения и была... Но как только мною были переведены деньги, интонация изменилась. Начались постоянные "работа идет, всё в работе " и т.д. Редко выходил на связь. А потом и вовсе "компьютер сломался, отдал в ремонт"... Из моих просьб/замечаний сделал только меню через 2,5 НЕДЕЛИ !!! Про кнопки напоминал несколько раз, про обещанный мобильный дизайн также. На что адекватного ответа не было получено. А точнее однажды ответил "Работа идет", а когда я через несколько дней переспросил "есть результат?", ответил что "проект закрыт, вы всё утвердили". Решил уморить меня ожиданием видимо... Полный неадекват! Прошел МЕСЯЦ с закрытия конкурса , а проект не выполнен. Я ждал сколько мог, постоянно напоминал . И еще он имел наглость разместить в своём портфолио дизайн с комментариями "сделано за два дня". Обратите внимание, что это его первый отзыв и тот отрицательный ! Хорошее начало карьеры ... Не люблю ругаться, но он меня вынудил. Чтобы не было сказано в ответ - судите по моим отзывам и отзывам обо мне.
Заявки фрилансеров
Stelsface
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
#1
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