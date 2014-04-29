Дизайн сайта по фреону

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка353 просмотра
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Доброго дня!

Нужен редизайн сайта bailian.ru : примерная структура та же.

Главная страница должна быть выполнена в духе лендинга по подаче материала.

От дизайнера: понимание технологии и желание делать элементы под легкий параллакс/анимацию, качественные шрифты, легкий стиль.

Дизайн сайта
10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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