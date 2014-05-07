Дизайн и верстка тьюба для взрослых

Нужно доделать дизайн новостного сайта т.к. исполнитель исчез не завершив работу. Нужно доделать около 10 страниц, из которых половина однотипные. Есть несколько готовых страниц, шрифты, некоторые иконки. Оплата - за каждую страницу, за всё сразу - ...
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День добрый.
Требуется отрисовать и разверстать дизайн тьюба по типу redtube и прочих. Надо отрисовать и разверстать три страницы:
-главная
-страница с каталогом видео
-страница воспроизведения видео
Интересует исключительно дизайн+верстка совместно, не стоит предлагать по отдельности. Убедительная просьба, сразу указывать сроки и стоимость.
Спасибо.
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