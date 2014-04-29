Дизайн магазина

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок307 просмотров
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Нужно тот, кто готов порисовать сейчас. На рисование главной 4-5 часов. Мне нужны наброски

Нужно отрисовать главную страницу магазина. Задачи и описания:

более менее нравятся i-kamin.ru, fornaks.ru, kaminmebel.ru Что то среднее между ними, взять с них все лучшее))

Кнопки расчёта(справа) две формы для отправки на е-мейл.

Каталог в меню выдвижной с подпунктами.

Каталог слева только на главной странице.(тоже выдвижной).

"Производители"(справа) выдвижной список для выбора.

будут товары "по акции" с зачёркнутой старой ценой и рядом с новой.

Нужно чтобы выбрав в каталоге группу или вид товара можно было

отфильтровать по производителям, а список производителей показывал

только тех, у которых есть отображаемый в данный момент вид товара.

пока вот так. Думаю дальше ещё подкорректируем.

http://www.themebooster.com/demo/opencart/hoverstyle4/index.php?route=common/home

10 лет назад
z-zara
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-4)
Выбранный исполнитель
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$100
1 день
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