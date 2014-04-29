Дизайн магазина

Нужно доделать дизайн новостного сайта т.к. исполнитель исчез не завершив работу. Нужно доделать около 10 страниц, из которых половина однотипные. Есть несколько готовых страниц, шрифты, некоторые иконки. Оплата - за каждую страницу, за всё сразу - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно тот, кто готов порисовать сейчас. На рисование главной 4-5 часов. Мне нужны наброски
Нужно отрисовать главную страницу магазина. Задачи и описания:
более менее нравятся i-kamin.ru, fornaks.ru, kaminmebel.ru Что то среднее между ними, взять с них все лучшее))
Кнопки расчёта(справа) две формы для отправки на е-мейл.
Каталог в меню выдвижной с подпунктами.
Каталог слева только на главной странице.(тоже выдвижной).
"Производители"(справа) выдвижной список для выбора.
будут товары "по акции" с зачёркнутой старой ценой и рядом с новой.
Нужно чтобы выбрав в каталоге группу или вид товара можно было
отфильтровать по производителям, а список производителей показывал
только тех, у которых есть отображаемый в данный момент вид товара.
пока вот так. Думаю дальше ещё подкорректируем.
http://www.themebooster.com/demo/opencart/hoverstyle4/index.php?route=common/home
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