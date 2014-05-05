Дизайн и верстка шаблона под DLE

Требуется сделать шаблон под DLE. Если возможно то на html5 и css3. Естественно нарисовать красивый дизайн на тематику казуальныхх игр. От вас цена с html5 и css3, и без, или просто среднюю цену. Срок не сильно важен (в порядке разумного). Кто заинтересует, свяжусь сам