Помощник дизайнера

Требуется разработка дизайна для существующего сайта. Разработка главной и внутренней страницы. Предоплата после показа и согласования главной страницы в формате JPEG. Полная оплата после устранения замечаний и пожеланий. Срок для главной страницы - 3 мая к 15:00 МСК. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу требуется дизайнер. Удаленно. Уверенное знание Photoshop. Понимание работы с шейпами и стилями. Базовые знания Illustrator. Из-за большой загрузки требуется помощник для доработки либо создания макетов для сайтов, десктоп приложений и мобильных устройств. Оплата по договоренности.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется разработка логотипа на тему "Услуги" бриф передам при дальнейших переговорах посредством скайпа. Исполнитель должен быть всегда на связи! Оплата по факту. Никаких предоплат. Цену и сроки в личкуЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте. надо сделать редизайн сайта. Тематика сайта онлайн игры.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать шаблон под DLE. Если возможно то на html5 и css3. Естественно нарисовать красивый дизайн на тематику казуальныхх игр. От вас цена с html5 и css3, и без, или просто среднюю цену. Срок не ...Завершен10 лет назад
Требуется проект дизайна существующего сайта. http://www.shopdolls.ru/Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать красивый фон для сайта зоотоваров. Цвета: зеленые, коричневые, светлые Тема: собачки, кошки, рыбки. Должна быть иллюстрация в самой шапке+ немного по бокам! Главное - оставить место для телефона, чтобы было видно! сайт по ссылке Просьба цены указывать в ...Завершен10 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина. Схема макета в приложении. Вопросы задавайте в личку.Завершен10 лет назад