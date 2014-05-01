Помощник дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок598 просмотров
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На постоянную работу требуется дизайнер. Удаленно. Уверенное знание Photoshop. Понимание работы с шейпами и стилями. Базовые знания Illustrator. Из-за большой загрузки требуется помощник для доработки либо создания макетов для сайтов, десктоп приложений и мобильных устройств. Оплата по договоренности.

IllustratorPhotoshop
10 лет назад
two_corner
Антон 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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