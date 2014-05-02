Полный редизайн

$10000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка307 просмотров
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Полный редизайн Web - и мобильной версии приложения для live - статистики и обзора футбольных матчей. Создание универсального иконочного шрифта.

Проработка дизайна бекенда системы по загрузке видео на сайт.

10 лет назад
Stas_K
48 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
10 лет назад
$10000
90 дней
Как всегда, все красиво, вовремя и без каких-либо проблем!
Завершили очень большую работу со Станиславом и его командой. Интересный опыт и своевременная оплата. Было приятно сотрудничать.
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