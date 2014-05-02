Требуется сделать шаблон под DLE. Если возможно то на html5 и css3. Естественно нарисовать красивый дизайн на тематику казуальныхх игр. От вас цена с html5 и css3, и без, или просто среднюю цену. Срок не ...
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Полный редизайн Web - и мобильной версии приложения для live - статистики и обзора футбольных матчей. Создание универсального иконочного шрифта.
Проработка дизайна бекенда системы по загрузке видео на сайт.
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