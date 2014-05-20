Дизайн сайта

$1500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка138 просмотров
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Необходимо разработать дизайна сайта компании которая занимаеться организацией свадеб. Главная + 5 внутр + логотип. Желательно в черно-золотой гамме.

Дизайн сайта
10 лет назад
BLizz
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$1500
8 дней
Спасибо Вам огромное за качественную и оперативную работу! С Татьяной можно сотрудничать по проектам любой сложности, любого уровня, и без проблем! Самые ответственные дизайнерские проекты отдавать советую только ей! Не подведет!
И снова спасибо! Все получилось очень здорово!
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