Разработать дизайн

В самый разгар работы над дизайном заказчик решил остановить работы по этому направлению. Тем не менее, вместе с Ильей мы успешно завершили разработку дизайна. Все правки были учтены. Хоть сроки разработки и затянулись, но было приятно и интересно работать вместе над этим проектом (уже кстати не первым). Хороший дизайнер, рекомендую!