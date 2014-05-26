Нужен дизайн главной страницы

$30
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок235 просмотров
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Нужен дизайн главной страницы

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ЯД, Сбер, Киви, ВМ

Студии не рассматриваются

Дизайн главной страницы
10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$30
2 дня
Талантливый фрилансер. Вкусные цвета. Внимательна к нюансам. Приятно работать с Александрой, когда человек тебя понимает с полуслова. Весьма рекомендую!
Сергей, спасибо за сотрудничество - было приятно с Вами работать. Заказчик хороший - конкретно поставлено задание, внятные ответы на уточняющие вопросы. Оплата в срок. Рекомендую :)