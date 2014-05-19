Нарисовать дизайн для портала+Вёрстка

$500
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок263 просмотра
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Необходимо нарисовать дизайн автомобильного портала. Если дизайн нас устроит, то нужно сверстать макет и создать полноценный портал.

10 лет назад
Shustoff
Андрей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Evity
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$500
7 дней
Отличная работа! Рекомендую.
Грамотный заказчик, который всегда знает, что хочет и предлагает за это разумные деньги и сроки. Рекомендую.
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