Дизайн сайта-каталога

$140
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок2037 просмотров
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#1$140

Ориентир - dus.ru

Отличия от dus на картинке http://yadi.sk/d/hKEKDK1ZNpWrC. Также в шапке кнопка обратной связи(форма тоже нужна : имя, почта, текст),кнопка "как найти". Выбор цветовой гаммы как у сайта ориентира.

Дизайн сайта
10 лет назад
smakarov
Ярослав 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
Победитель конкурса
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
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