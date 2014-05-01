Дизайн и верстка магазина

Здравствуйте! Компании «МВМ Мебель» – Липецк, нужно сделать новый сайт! Компания занимается изготовлением мебели на заказ! Существующий сайт – mvm48.ru Дизайн сайта должен быть более красивым (связанным с тематикой «изготовление, производство мебели – торгового оборудования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Необходим ответственный и работающий на результат грамотный специалист для создания интернет-магазина в виде лэндинга.
Нужен дизайн и верстка, чтобы все работало и открывалось как на ПК, так и на мобильных устройствах.
Схема верстки по аналогии БМ (эскиз-набросок будет предоставлен исполнителю).
Показываем портфолио по данной теме (!), пишем реальные сроки и стоимость (бюджет в пределах разумного, предоплаты нет).
Более точное ТЗ и эскизы в приложении. Лого в исходнике есть
О наброске: безусловно, все должно быть оформлено дизайнерски – это лишь эскиз и он не является аксиомой, только расположение блоков должно быть в таком порядке, а как это все решить – на Ваше усмотрение).
Нравится интернет-магазин beautic.ua
Фото можно взять здесь: www.vk.com/sharfindia
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