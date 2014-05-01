Дизайн и верстка магазина

Уважаемые фрилансеры!

Необходим ответственный и работающий на результат грамотный специалист для создания интернет-магазина в виде лэндинга.

Нужен дизайн и верстка, чтобы все работало и открывалось как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Схема верстки по аналогии БМ (эскиз-набросок будет предоставлен исполнителю).

Показываем портфолио по данной теме (!), пишем реальные сроки и стоимость (бюджет в пределах разумного, предоплаты нет).

Более точное ТЗ и эскизы в приложении. Лого в исходнике есть

О наброске: безусловно, все должно быть оформлено дизайнерски – это лишь эскиз и он не является аксиомой, только расположение блоков должно быть в таком порядке, а как это все решить – на Ваше усмотрение).

Нравится интернет-магазин beautic.ua

Фото можно взять здесь: www.vk.com/sharfindia