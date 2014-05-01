Нарисовать доступ в личный кабинет.

Ориентир - dus.ru Отличия от dus на картинке http://yadi.sk/d/hKEKDK1ZNpWrC. Также в шапке кнопка обратной связи(форма тоже нужна : имя, почта, текст),кнопка "как найти". Выбор цветовой гаммы как у сайта ориентира.