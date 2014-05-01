Дизайн мебельного сайта

Требуется дизайнер для выполнения ряда работ 1) Баннеры 2) Иконки 3) макеты Большой спектр задач для дизайнера
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Здравствуйте! Компании «МВМ Мебель» – Липецк, нужно сделать новый сайт!
Компания занимается изготовлением мебели на заказ! Существующий сайт – mvm48.ru
Дизайн сайта должен быть более красивым (связанным с тематикой «изготовление, производство мебели – торгового оборудования на заказ»), блоки меню и информации постараться оставить в тех же местах, что и на существующем сайте! Сайт должен быть «Резиновым».
Проект не рассчитан на большие суммы (выбор исполнителя будет зависеть от цены и сроков!)
Актуально для того, кто может завтра сделать наброски
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