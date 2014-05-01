Дизайн мебельного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок290 просмотров
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Здравствуйте! Компании «МВМ Мебель» – Липецк, нужно сделать новый сайт!

Компания занимается изготовлением мебели на заказ! Существующий сайт – mvm48.ru

Дизайн сайта должен быть более красивым (связанным с тематикой «изготовление, производство мебели – торгового оборудования на заказ»), блоки меню и информации постараться оставить в тех же местах, что и на существующем сайте! Сайт должен быть «Резиновым».

Проект не рассчитан на большие суммы (выбор исполнителя будет зависеть от цены и сроков!)

Актуально для того, кто может завтра сделать наброски

10 лет назад
z-zara
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-4)
Выбранный исполнитель
Awe
30 летРоссия
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9 лет назад
10 лет назад
$91
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