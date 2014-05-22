Проектировка сделана на базе Landing Page, интерфейс чуть отличается, но это не влияет на количество работы для дизайнера.

9 экранов

Дедлайн: 3 дня на разработку 1 день на доработку.

Работа по проектировке.

Связь по скайпу, сделка через СБР

P.S. Возможно устройство в нашу компанию SMM Life дизайнером.